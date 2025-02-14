"هتجوز الحور العين".. وفاة مفاجئة لشاب بعد صلاة الفجر في المنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:



لحق الشاب "أحمد الفخراني"، ابن قرية بمم في مركز تلا بمحافظة المنوفية، إلى جوار ربه مساء الأربعاء الماضي، بعد أن أدى صلاة الفجر كعادته، وشيّع الأهالي جثمانه اليوم الجمعة وسط حالة من الحزن والأسى.

وكان الفقيد يعمل موظفًا بمكتب بريد مدينة تلا، وقد شعر بآلام في جسده يوم الأربعاء، لكنه واصل يومه بشكل طبيعي حتى استيقظ لأداء صلاة الفجر أمس الخميس، ليتوفاه الله فور انتهائه من الصلاة.

وأكد أصدقاء الفقيد لمصراوي، أن "الفخراني" كان محافظًا على الصلاة في أوقاتها، وكان يؤم المصلين كثيرًا ولم يتزوج بعد، وعندما كان يُسأل عن موعد زواجه، كان يجيب بابتسامة: "هتجوز الحور العين إن شاء الله".

وشارك مئات الأهالي من قرية بمم في تشييع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير بمقابر عائلته، وسط حالة من الحزن الشديد على رحيله المفاجئ.