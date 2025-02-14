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احتفالية ليلة النصف من شعبان في جنوب سيناء (صور)

02:10 ص الجمعة 14 فبراير 2025
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    احتفالية النصف من شعبان
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    الاحتفال
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    الاحتفال بمدينة طور سيناء
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    الاحتفال بالتصف من شعبان
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    السكرتير العام يشهد الاجتفالية
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    مسجد المنشية
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جنوب سيناء - رضا السيد:

أقامت مديرية الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء احتفالية دينية بمناسبة ليلة النصف من شعبان، وذلك بمسجد المنشية في مدينة طور سيناء.

جاء ذلك في حضور اللواء خيري حسين، سكرتير عام المحافظة، وعلي حمادة، رئيس المدينة، إلى جانب الشيخ السيد غيط، وكيل وزارة الأوقاف، والشيخ إبراهيم أحمد علي، مدير عام الدعوة، وعدد من الأهالي.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم تناولت الكلمات أهمية ليلة النصف من شعبان والدروس المستفادة منها. وقدم السكرتير العام التهنئة للقيادات التنفيذية والشعبية وأهالي المدينة بهذه المناسبة.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف أن الاحتفالات أقيمت في مختلف مدن المحافظة بحضور المسؤولين والأهالي، مشيرًا إلى حرص المديرية على إحياء المناسبات الدينية التي تعزز الوعي بالقيم الروحية والإيمانية.

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