لحوم وفوانيس.. توزيع أكثر من 300 هدية على زوار معرض "أهلًا رمضان" في بورسعيد (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

وزعت الغرفة التجارية في بورسعيد، بالتعاون مع العارضين المشاركين في معرض "أهلًا رمضان"، أكثر من 300 هدية على الزوار، مساء الخميس، ضمن الفعاليات المقامة أمام مسجد الكريم بحي المناخ، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومحافظة بورسعيد.

وشملت الهدايا لحومًا، زيوتًا، كراتين بيض، أكياس بلح، بقوليات، أرزًا وسكرًا، عصائر، حلوى، فوانيس رمضان، ومصنعات لحوم، إضافة إلى تقديم "تورتة" لمن تصادف عيد ميلاده أثناء تواجده بالمعرض.

وأعرب المواطنون عن سعادتهم بالأجواء الاحتفالية والتخفيضات الكبيرة على السلع، مشيدين بجودة المنتجات وتوافرها، وموجهين الشكر إلى الغرفة التجارية على جهودها في تنظيم المعرض.

من جانبه، أكد محمد سعده، السكرتير العام للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس غرفة بورسعيد، أن المعرض يمثل مبادرة لخدمة أبناء بورسعيد، ويهدف إلى توفير احتياجاتهم بأسعار مخفضة تصل إلى 30% على العديد من السلع، مع عروض يومية وهدايا مستمرة، مشيدًا بتعاون العارضين وحرصهم على تقديم تجربة تسوق متميزة.