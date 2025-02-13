صوتك مسموع.. محافظة الإسكندرية: استجابة فورية لـ88.7% من شكاوى المواطنين

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت محافظة الإسكندرية تلقيها 2630 شكوى عبر منظومة الشكاوى الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء خلال شهر يناير الماضي، حيث تم حل 2472 شكوى بنسبة إنجاز بلغت 73.84%، مع العمل على إزالة أسبابها.

وفي سياق متصل، حققت مبادرة "صوتك مسموع" استجابة فورية لـ88.7% من شكاوى المواطنين خلال الشهر ذاته، حيث استقبلت المبادرة نحو 900 رسالة، تضمنت 177 شكوى، تم حل 157 منها.

ويمكن تقديم الشكاوى من خلال المبادرة عبر واتساب 01212013337، والخط الساخن 15330، والبريد الإلكتروني Info7@mld.gov.eg، إلى جانب البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

ووجّه الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، الإدارة العامة لخدمة المواطنين بسرعة التعامل مع الشكاوى الواردة، والتنسيق مع الجهات التنفيذية لإزالتها ومتابعة الحلول بشكل فوري.