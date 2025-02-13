إزالة 22 حالة تعدٍّ على أراضي الدولة بالإسماعيلية ضمن الموجة 25

الإسماعيلية - أميرة يوسف:

تابع اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 25 لإزالة التعديات، والتي تستمر حتى 28 فبراير 2025، بإشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية، الداخلية، الدفاع، الزراعة والري، وجهات الولاية المعنية.

وشهدت أعمال الإزالة، اليوم الخميس، تنفيذ 22 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف دون ترخيص على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بإجمالي مساحة 2374م²، ضمن نطاق مركز ومدينة الإسماعيلية، بحضور قيادات المحافظة وقوات إنفاذ القانون.

وأكد المحافظ ضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات، واتخاذ إجراءات صارمة لمنع عودة التعديات، مع التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والأمنية لضمان التنفيذ الفعّال. كما شدد على التعامل الفوري مع أي محاولات تعدٍّ جديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

مراحل تنفيذ الموجة 25 لإزالة التعديات: المرحلة الأولى: من 8 حتى 28 فبراير - المرحلة الثانية: من 8 حتى 28 مارس - المرحلة الثالثة: من 5 حتى 25 أبريل.

وتواصل محافظة الإسماعيلية جهودها في تنفيذ الحملة، ضمن خطة شاملة للحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة وتحقيق التنمية المستدامة.