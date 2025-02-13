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بالصور.. محافظ الدقهلية يكرم الدكتور محمد غنيم لدوره الرائد فى زراعة الكلى

04:57 م الخميس 13 فبراير 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    محافظ الدقهلية يكرم الدكتور محمد غنيم لدوره الرائد فى زراعة الكلى
  • عرض 6 صورة
    محافظ الدقهلية يكرم الدكتور محمد غنيم لدوره الرائد فى زراعة الكلى
  • عرض 6 صورة
    محافظ الدقهلية يكرم الدكتور محمد غنيم لدوره الرائد فى زراعة الكلى
  • عرض 6 صورة
    محافظ الدقهلية يكرم الدكتور محمد غنيم لدوره الرائد فى زراعة الكلى
  • عرض 6 صورة
    محافظ الدقهلية يكرم الدكتور محمد غنيم لدوره الرائد فى زراعة الكلى
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الدقهلية-رامي محمود:

كرم اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلى والمسالك البولية، وذلك في إطار احتفالات الدقهلية بالعيد القومي لها، وأهداه درع المحافظة تقديرا لدوره البارز في مجال زراعة الكلى.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدكتور غنيم علامة بارزة في مجال الطب ورائد زراعة الكلى ليس في مصر فقط بل في الشرق الأوسط والعالم، وأوضح أن مسيرة عطائه وتميزه المستمرة تجعله نموذجًا يحتذى به، سواء في المجال الطبي أو في المشاركة الفعالة في العديد من المجالات الأخرى، وأشاد بالدور البارز لجامعة المنصورة التي تُعد مصدر فخر لكل المصريين، بفضل كوادرها العلمية المتميزة ومكانتها المتقدمة بين جامعات العالم.

من جهته، أعرب الدكتور محمد غنيم عن امتنانه لاستقبال المحافظ، وشكره على درع المحافظة، وأشاد بجهود اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية في تحسين مستوى الخدمات بمختلف القطاعات، مشيرًا إلى التحسن الملحوظ في النظافة والمظهر الحضاري بمدينة المنصورة، والالتزام بالمتابعة اليومية لتلبية احتياجات المواطنين.

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الدقهلية محمد غنيم زراعة الكلى
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