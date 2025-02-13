"مسافة السكة".. انطلاق قافلة مساعدات من القليوبية إلى غزة (صور)

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن المهندس أيمن عطية، محافظة القليوبية، انطلاق قافلة مساعدات إلى قطاع غزة تحت شعار "مسافة السكة"، التي تضم 30 تريلا تحمل 1500 طن مساعدات قدمتها مؤسسات المجتمع المدني والتحالف الوطني والشركات الكبري والمواطنين وهيئة الشبان العالمية ببنها.

قال محافظ القليوبية، إن القافلة ضمت 1500 طن من المساعدات الغذائية ومستلزمات الإعاشة التي يحتاج إليها سكان القطاع، مشيرا أنّ الدولة المصرية تقوم بدور ريادي فى تقديم الدعم الإغاثي للأشقاء في غزة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، إذ تعد القضية الفلسطينية جزءاً مهما من الأمن القومي المصري.