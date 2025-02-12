ضبط 6 متهمين بالاعتداء على عامل ونجله بسبب خلافات الجيرة في الفيوم

الفيوم - حسين فتحى:

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، القبض على 6 متهمين بالاعتداء على أب ونجله بالسكاكين، بمنطقة التعاونيات في مدينة الفيوم.

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد حسن أبو عقرب، مأمور قسم شرطة الفيوم أول، بوقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال، أسفرت عن إصابة أب ونجله.

كشفت تحريات المقدم أحمد السوهاجي، رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم أول، تحت إشراف العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية بالمحافظة، أن مشاجرة وقعت بين أسرتين بمنطقة مساكن التعاونيات، بسبب خلافات الجيرة ولعب الاطفال، مما تسبب فى إصابة "ناصر ع م" 56 عامًا، عامل، ونجله "أحمد" 31 عامًا، سائق.

وأضافت التحريات أن جيران المجني عليهما قاموا بالاعتداء على الأب ونجله بالسكاكين حيث أصيب الأب بطعنات بزراعيه، فى حين أصيب الابن بطعنات بالبطن والوجه، وجرى نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام، وألقت أجهزة الأمن القبض على 6 من أطراف المشاجرة، وأخطرت نيابة بندر الفيوم والتي تتولى التحقيق.