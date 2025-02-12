إعلان

ضبط 6 متهمين بالاعتداء على عامل ونجله بسبب خلافات الجيرة في الفيوم

08:01 م الأربعاء 12 فبراير 2025

حبس

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

الفيوم - حسين فتحى:

ألقت أجهزة الأمن بمحافظة الفيوم، اليوم الأربعاء، القبض على 6 متهمين بالاعتداء على أب ونجله بالسكاكين، بمنطقة التعاونيات في مدينة الفيوم.

كان اللواء أحمد عزت، مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، قد تلقى إخطارًا من العميد حسن أبو عقرب، مأمور قسم شرطة الفيوم أول، بوقوع مشاجرة بين عائلتين بسبب خلافات الجيرة ولعب الأطفال، أسفرت عن إصابة أب ونجله.

كشفت تحريات المقدم أحمد السوهاجي، رئيس مباحث قسم شرطة الفيوم أول، تحت إشراف العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية بالمحافظة، أن مشاجرة وقعت بين أسرتين بمنطقة مساكن التعاونيات، بسبب خلافات الجيرة ولعب الاطفال، مما تسبب فى إصابة "ناصر ع م" 56 عامًا، عامل، ونجله "أحمد" 31 عامًا، سائق.

وأضافت التحريات أن جيران المجني عليهما قاموا بالاعتداء على الأب ونجله بالسكاكين حيث أصيب الأب بطعنات بزراعيه، فى حين أصيب الابن بطعنات بالبطن والوجه، وجرى نقلهما إلى مستشفى الفيوم العام، وألقت أجهزة الأمن القبض على 6 من أطراف المشاجرة، وأخطرت نيابة بندر الفيوم والتي تتولى التحقيق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منطقة التعاونيات الفيوم الاعتداء على عامل ونجله خلافات الجيرة نيابة بندر الفيوم مستشفى الفيوم العام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

إعادة إعمار غزة فورًا ورفض التهجير.. ماذا دار في اتصال السيسي ونظيره الأردني؟
رسميًّا.. بدء حجز شقق إسكان جديدة يوم 16 فبراير بمقدم 100 ألف جنيه
مصدر مطلع: مصر وقطر تكثفان جهودهما لإنقاذ اتفاق هدنة غزة
شراء الذهب أونلاين.. 5 خطوات للتحوط من الغش والنصب
الحكومة: ألف جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة.. و250 ألف كرتونة بمناسبة رمضان
الأردن: لا توطين ولا تهجير ولا حلول على حسابنا