بالصور- رئيس جامعة كفر الشيخ يستقبل مفتي الجمهورية لإلقاء ندوة توعوية

كفر الشيخ - إسلام عمار:

استقبل الدكتور عبد الرازق دسوقي, رئيس جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، الدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية ورئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء بالعالم، والعميد مصطفي شوقي المستشار العسكري لمحافظة كفر الشيخ.

وتأتي زيارة مفتي الجمهورية لجامعة كفر الشيخ لإلقاء ندوة توعوية بعنوان "القيم الإنسانية المشتركة بين الأديان أساس التعايش السلمي" والتي يجرى عقدها بقاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور على صبري، أمين عام الجامعة، والعقيد محمود صلاح الدين شحاتة، مدير التربية العسكرية بالجامعة، وعمداء كليات الجامعة.

وعلى هامش الزيارة التقى الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، بمفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد، في رحاب الجامعة.

وأشاد رئيس الجامعة خلال اللقاء بالدور الرائد الذي تقوم به دار الإفتاء المصرية.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن دار الإفتاء تُعد من أعرق المؤسسات الدينية، وتُعتبر في طليعة المؤسسات الإسلامية في جمهورية مصر العربية والعالم العربي، وتقوم بدورها التاريخي والحضاري من خلال وصل المسلمين المعاصرين بأصول دينهم، وتوضيح معالم الإسلام الوسطية على مر العصور، من خلال نشر الفتاوى المستنيرة بمنهج الأزهر الشريف، ومواجهة الأفكار المتطرفة، وحماية المجتمع من التحديات الفكرية والاجتماعية، مما يعزز دور مصر الإفتائي الريادي في العالم الإسلامي.

وفي السياق أشاد الدكتور نظير محمد عياد، مفتي جمهورية مصر العربية ورئيس الامانة العامة لدور وهيئات الإفتاء بالعالم، بدور الجامعة البحثي في خدمة المجتمع.