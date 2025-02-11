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حركة تنقلات بين مديري ووكلاء الإدارات التعليمية في بني سويف

06:16 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

محافظ بني سويف يعتمد حركة تنقلات إدارات التعليم

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بني سويف - حمدي سليمان:

اعتمد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، حركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية التي أعدتها أمل الهواري، وكيل وزارة التربية والتعليم، وذلك بهدف ضخ دماء جديدة.

تضمنت الحركة تكليف محمد محمد عاشور مديرًا لإدارة الواسطى التعليمية، وخالد عبد العظيم دياب مديرًا لإدارة الفشن، ونبيلة فتحي سيد مديرًا لإدارة إهناسيا، وأحمد محمد أحمد عزت مديرًا لإدارة بني سويف، ومحمد رمضان عبد المقصود مديرًا لإدارة ببا، وعصام عبد الحليم أبو عرب مديرًا لإدارة سمسطا، ونبيل محمد حسن حميدة مديرًا لإدارة ناصر.

كما شملت الحركة تكليف سعيد علي عبد الله وكيلًا لإدارة بني سويف، والسادات أنور محمد حسين وكيلًا لإدارة ببا، ونادي محمد حسين وكيلًا لإدارة ناصر، ومحمد عبد اللطيف محمد وكيلًا لإدارة سمسطا، وأحمد طه محمد وكيلًا لإدارة إهناسيا، وناصر محمد أبو بكر وكيلًا لإدارة الواسطى، وخالد عبد المحسن وكيلًا لإدارة الفشن.

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بني سويف إدارات التعليم هاني غنيم محافظ بني سويف
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