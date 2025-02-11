"سألحق به".. وفاة أستاذ جامعي ببني سويف بعد رؤيا مبكية مع صديق متوفى

بني سويف- حمدي سليمان:

سادت حالة من الحزن لدى أهالي محافظة بني سويف، اليوم الثلاثاء، بعد وفاة الدكتور محمد يحيى، أستاذ طب العظام بجامعة الأزهر، بعد ساعات من نشره رؤية جمعته مع صديقه المتوفى منذ فترة قريبة، ورؤية الرسول صلى الله وعليه وسلم في المنام.

كان الدكتور محمد يحيى قد كتب قبل ساعات من وفاته، على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي «فيسبوك» رؤيا منامية، روى فيها تفاصيل حلم جمعه مع صديقه الراحل الدكتور علاء إبراهيم، الذي توفي منذ فترة قصيرة.

وجاء في منشوره: «رأيت أنني مع صديق عمري د. علاء إبراهيم، الذي توفي مؤخرًا، ونحن نمشي سويا تحت الأرض، حيث صادفنا مجموعة من الناس الذين أخبرونا أن النبي صلى الله عليه وسلم مر من هناك ووزع علينا كوبًا من الماء ليشربه الجميع، ثم قال الدكتور محمد: علاء سبقني إلى دار الحق، وأنا إن شاء الله سألحق به».

وشهدت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي حزنًا كبيرًا على وفاة الدكتور محمد يحيى، الذي عرف بين أصدقائه بدماثة الخلق، ومواقفه الإنسانية والخيرية، واهتمامه الكبير بالمرضى، كما نعت نقابة الأطباء الطبيب المتوفي، ودعت الجميع له بالرحمة والمغفرة.