تسمم زوجين في بني سويف بسبب الفراولة

بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب زوجان بتسمم غذائي، إثر تناولهما فراولة يشتبه في صلاحيتها، داخل مسكنهما بمدينة بني سويف، وجرى نقلهما إلى المستشفى.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوصول"أسامة.د.م"، 29 عامًا، و زوجته "شهد.س.م"، 26 عامًا، إلى المستشفى التخصصي، مصابان بمغص وقيء واشتباه تسمم غذائي، إثر تناولهما فراولة فاسدة، داخل مسكنهما بمدينة بني سويف.

جرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهما، وحجزهما تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهما الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.