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تعيين الدكتور حسين رشاد مديرًا عامًا لمحميات مصر الشمالية

12:41 م الثلاثاء 11 فبراير 2025

الدكتور حسين رشاد

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

أصدرت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير البيئة، قرارًا بتعيين الدكتور حسين رشاد، مدير محمية أشتوم الجميل بمحافظة بورسعيد، مديرًا عامًا لمحميات مصر الشمالية.

أعرب الدكتور حسين رشاد، عن سعادته لثقة وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، مقدماً الشكر لها وللدكتور علي أبو سنه، رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور محمد سالم، رئيس قطاع حماية الطبيعة، والمهندس محمد العيسوي، مدير عام محميات المنطقة الشمالية .

وأكد أنه سيسعى دائمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بالحفاظ على البيئة والمحميات الطبيعية الموجودة بالمنطقة الشمالية

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الدكتور حسين رشاد محميات مصر الشمالية الدكتورة ياسمين فؤاد
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