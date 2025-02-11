الأب والأم وأطفالهما نجوا من الموت.. إصابة 5 في اصطدام سيارة بعمود بأسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 5 أفراد من عائلة واحدة، اليوم الثلاثاء، في حادث اصطدام سيارة بعمود كهرباء على الطريق الزراعي بقرية شطب في محافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث ووجود مصابين.

انتقل ضباط المركز وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من المعاينة اصطدام السيارة ملاكي بعمود كهرباء، ما أسفر عن إصابة "إ.ع.ا" (35 عامًا)، و"م.ع.ث" (38 عامًا)، وأطفالهم "عبدالرحمن" (عام ونصف)، و"عائشة" (3 أعوام)، و"علي" (6 أعوام).

تم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط العام، وحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.