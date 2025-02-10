غرامة تأديبية لمدير سجل مدني في بني سويف رفض استخراج شهادتي وفاة

بني سويف - حمدي سليمان:

قضت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في بني سويف بتغريم مدير سجل مدني بأحد مراكز المحافظة غرامة مالية تعادل ثمن أجره الوظيفي الشهري عند انتهاء خدمته، بعد ثبوت مخالفته للقانون وامتناعه عن استخراج شهادتي وفاة رغم صدور تصريح رسمي بذلك.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى امتناع الموظف عن تنفيذ طلب أحد المواطنين، وهو ولي طبيعي على نجلته القاصر، لاستخراج شهادتي وفاة لجدها وجدتها، رغم حصوله على تصريح من نيابة شؤون الأسرة، بحجة أن التصريح غير كافٍ لتنفيذ الطلب.

ورأت المحكمة أن امتناع المسؤول عن أداء مهامه يشكل مخالفة قانونية تستوجب العقوبة، وأصدرت حكمها بتغريمه وفقًا للوائح التأديبية المنظمة للعمل الوظيفي.