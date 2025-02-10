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محافظ المنيا يمنح مهلة نهائية لسائقي "البيك أب" لتوفيق أوضاعهم (صور)

06:58 م الإثنين 10 فبراير 2025
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    منع نقل الركاب بسيارات الربع نقل
  • عرض 13 صورة
    منع نقل الركاب بسيارات الربع نقل
  • عرض 13 صورة
    منع نقل الركاب بسيارات الربع نقل (3)
  • عرض 13 صورة
    منع نقل الركاب بسيارات الربع نقل (4)
  • عرض 13 صورة
    منع نقل الركاب بسيارات الربع نقل (5)
  • عرض 13 صورة
    منع نقل الركاب بسيارات الربع نقل
  • عرض 13 صورة
    منع نقل الركاب بسيارات الربع نقل
  • عرض 13 صورة
    منع نقل الركاب بسيارات الربع نقل
  • عرض 13 صورة
    منع نقل الركاب بسيارات الربع نقل (6)
  • عرض 13 صورة
    منع نقل الركاب بسيارات الربع نقل
  • عرض 13 صورة
    منع نقل الركاب بسيارات الربع نقل
  • عرض 13 صورة
    منع نقل الركاب بسيارات الربع نقل
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المنيا - جمال محمد:

قرر اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، منح سائقي وأصحاب سيارات "البيك أب" (الربع نقل) مهلة نهائية حتى أبريل المقبل لتوفيق أوضاعهم، إما بتعديل نشاطهم وفق الترخيص المخصص لنقل البضائع أو التحول إلى منظومة النقل بالميكروباصات، في إطار جهود الحد من الحوادث الناتجة عن استخدام هذه المركبات لنقل الركاب على الطرق السريعة والصحراوية.

وأشار المحافظ إلى توفير تيسيرات عدة للسائقين، منها تسهيلات تمويلية بالتعاون مع البنك الزراعي، وفتح جميع خطوط "السيرفيس"، ومنح لوحات أجرة دون رسوم، إلى جانب دعم إدارة المرور بالإجراءات اللازمة.

كما أعلن عن تعزيز أسطول النقل البري لتعويض النقص المتوقع في سيارات الربع نقل، ضمن خطة شاملة لتنظيم قطاع النقل بالمحافظة.

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