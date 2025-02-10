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مصرع شاب وإصابة 5 في انقلاب دراجتين ناريتين بالوادي الجديد

06:22 م الإثنين 10 فبراير 2025

مصرع شاب وإصابة 5 في انقلاب دراجتين

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الوادي الجديد - محمد الباريسي:

لقي شاب مصرعه وأصيب خمسة آخرون في حادثي انقلاب دراجتين ناريتين بمحافظة الوادي الجديد، أحدهما بمركز الداخلة والآخر جنوب مدينة الخارجة.

وتلقى اللواء محمد حامد هاشم، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة بوصول جثة ومصابين إلى مستشفى الداخلة العام، وثلاثة مصابين آخرين إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

وكشفت التحريات أن الحادث الأول وقع بطريق القصر قرب قرية الجيزة بمركز الداخلة، وأسفر عن مصرع عمر أنور سنوسي حسن (18 عامًا) وإصابة محمد أحمد محمد عبد الجواد (15 عامًا) ويوسف سيد محمد بيومي (16 عامًا). وتم نقل الضحايا إلى مستشفى الداخلة العام، مع تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة للتحقيق.

أما الحادث الثاني، فوقع بطريق "الخارجة – باريس" في منطقة "البارموادي"، على بُعد 3 كيلومترات جنوب مدينة الخارجة، وأسفر عن إصابة عمر عيد عمر (25 عامًا)، كمال عيد عمر (19 عامًا)، وهاني عبد العزيز مهني (28 عامًا). وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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