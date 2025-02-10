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"85% إنجاز في ملف التصالح".. محافظ المنيا يكشف عن آخر المستجدات

05:06 م الإثنين 10 فبراير 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    اللواء عماد كدواني خلال جولته بالمحافظة
  • عرض 12 صورة
    اللواء عماد كدواني خلال جولته بالمحافظة
  • عرض 12 صورة
    اللواء عماد كدواني خلال جولته بالمحافظة
  • عرض 12 صورة
    اللواء عماد كدواني خلال جولته بالمحافظة
  • عرض 12 صورة
    اللواء عماد كدواني خلال جولته بالمحافظة
  • عرض 12 صورة
    اللواء عماد كدواني خلال جولته بالمحافظة
  • عرض 12 صورة
    اللواء عماد كدواني خلال جولته بالمحافظة
  • عرض 12 صورة
    اللواء عماد كدواني خلال جولته بالمحافظة
  • عرض 12 صورة
    اللواء عماد كدواني خلال جولته بالمحافظة
  • عرض 12 صورة
    اللواء عماد كدواني خلال جولته بالمحافظة
  • عرض 12 صورة
    اللواء عماد كدواني خلال جولته بالمحافظة
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المنيا - جمال محمد:

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الاثنين، المركز التكنولوجي بمدينة سمالوط، في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة فيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء، وذلك تماشياً مع توجيهات الدولة لتيسير الإجراءات على المواطنين.

ووجّه المحافظ خلال جولته بضرورة تطوير المركز التكنولوجي والتوسع فيه لاستيعاب أكبر عدد من المواطنين، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية، مؤكداً أن المنيا حققت انجازا بنسبة 85% فى ملف التصالح، وتم معاينة 125 ألف و 189 ملفاً بقيمة متحصلات بلغت 165 مليون و 934 ألف جنيه مما جعلها فى مقدمة المحافظات في إنجاز هذا الملف الحيوي.

كما شدد المحافظ على الدور المحوري الذي تلعبه المراكز التكنولوجية في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين بكفاءة وسرعة، مؤكداً حرص المحافظة على دعم هذه المراكز وتحديثها بشكل مستمر.

وأشار كدواني إلى أن السعي نحو تطوير الخدمات الحكومية من خلال المراكز التكنولوجية، وتم التوسع في عدد الخدمات المقدمة للمواطنين من 54 خدمة إلى 80 خدمة، مما يعكس اهتمام الدولة بالتيسير على المواطنين وتوفير الوقت والجهد والتكلفة، مع ضمان تقديم الخدمات الحكومية بشكل مميكن وعصري، يحقق أعلى معدلات الجودة والدقة.

رافق المحافظ خلال الجولة أحمد عمران وأحمد عبد الغني، نائبا رئيس مركز ومدينة سمالوط، إلى جانب مسؤولي التفتيش المالي والإداري بالمحافظة.

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اللواء عماد كدواني محافظ المنيا المركز التكنولوجي بمدينة سمالوط ملف التصالح تطوير الخدمات الحكومية
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