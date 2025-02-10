"غدر بها بعد أن طلب الماء".. تفاصيل محاكمة طالب شرع في قتل سيدة بكفر الشيخ -صور

كفر الشيخ - إسلام عمار:

تنظر محكمة جنايات فوه "الدائرة الأولى"، فى جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، قضية طالب هارب متهم بالشروع في قتل ربة منزل جارته بقرية محلة دياي التابعة لمركز دسوق، بغرض سرقة قلادتها الذهبية.

تُشكل الدائرة من المستشار خالد قطب بدر الدين، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين محمد مبروك عبدالعاطي، نائبًا، ومصطفى جلال عامر، مستشارًا، وسكرتارية أحمد الميداني، وذلك في أحداث القضية رقم 26262 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة دسوق، والمقيدة برقم 4193 لسنة 2023 كلي كفر الشيخ.

كان المستشار منير صالح، المحامي العام لنيابة كفرالشيخ الكلية أحال المدعو "كريم.ر.ع.ع.س"، 20 عامًا، طالب، ويقيم بقرية محلة دياي، التابعة لمركز دسوق، إلى محكمة جنايات فوه لإجراء محاكمته عما أسند إليه لأنه في يوم 5 ديسمبر 2023 بدائرة مركز شرطة دسوق شرع في قتل المجني عليها "جيهان .م ع.ا".

وتبين من قرار إحالة المتهم إلى محكمة جنايات فوه أنه دلف إلى مسكن المجني عليها بغية شربة ماء، وما أن ظفر بها حتى نزع من عنقها القلادة الذهبية خاصتها فدأبت المجني عليها في المقاومة والصراخ، فتولدت لديه نية إزهاق روحها فطرحها أرضًا وكال لها عدة ضربات أصابت مناحي متفرقة بجسدها مستخدمًا في ذلك سلاح أبيض "سكين".

وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي قاصدًا من ذلك إزهاق روحها، إلا أنه خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليها بالعلاج وحضور أحد أهليتها لمحل الواقعة، ودرنة للاعتداء الواقع على المجني عليها.

وكشف قرار الإحالة عن اقتران تلك الجناية بجناية أخرى وهي أنه في ذات الزمان والمكان شرع المتهم في سرقة المنقولات "القلادة الذهبية" المملوكة للمجني عليها بطريق الإكراه الواقع عليها، كما وجه له تهمة إحراز سلاح أبيض "سكين" بدون مسوغ قانوني، عندما دخل إلى مسكن المجني عليها بقصد ارتكاب جريمته.

وتبين من التقرير الطبي للمجني عليها إصابتها بجرح قطعي بالشفة السفلى، وجرح قطعي بالرسخ الأيسر طوله حوالي 7 سنتميترًا، وجرح قطعي بالإبهام الأيسر طوله حوالي 3 سنتميترًا، وجرح قطعي براحة اليد اليمنى طوله حوالي 3 سنتميترًا، وجرح قطعي بالرقبة طوله حوالي 6 سنتميترًا، وجرح قطعي أسفل الظهر طوله حوالي 10 سنتميترًا، وجروح قطعية متعددة بباطن الساعد والاصبعين السبابة والوسطى.