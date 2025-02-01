جولة سياحية للمشاركين في مسابقة القرآن الكريم ببورسعيد -صور

بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهدت محافظة بورسعيد، اليوم السبت، نشاطًا سياحيًا كبيرًا، وذلك خلال فعاليات المسابقة الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الديني- الفائزون - ونظرا لتواجد متسابقين من 33 دولة حول العالم.

زار المتسابقون عدد من المناطق السياحية، مما ساهم في انتعاش الحركة التجارية في المحافظة، واشتري المتسابقون المنتجات المختلفة من الأسواق.

وشملت الجولة زيارة حدائق تاريخية مثل حديقة فريال، التي شهدت افتتاح قناة السويس، وحديقتي المنتزه والمسلة، كما قام المشاركون برحلة عبر قناة السويس من بورسعيد إلى مدينة بورفؤاد، حيث استمتعوا بالتجول في شوارعها وزيارة جبال الملح، وشراء المنتجات المصنعة من الملح التي ينتجها الشباب المحلي.

كما تضمنت الجولة زيارة عدة مناطق أثرية، منها البيت الإيطالي، المتحف الحربي، والقنصلية الإيطالية التي يجري تحويلها إلى مستشفى، وسوق التجاري والحميدي والأسواق المطورة، وقدم المنظمون من شباب المسابقة للمتسابقين شرحًا عن قيمة هذه الأماكن التاريخية والأثرية، وساعدوهم في شراء احتياجاتهم، مما يحقق أحد أهداف المسابقة في تعزيز الرواج السياحي بالمحافظة.