قرار عاجل من النيابة في واقعة وفاة زوج الميكب أرتست نورا بلال بالمحلة



الغربية- مروة شاهين:

قررت جهات التحقيق بدائرة قسم ثان المحلة بمحافظة الغربية، اليوم السبت، انتداب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة أسباب وظروف وملابسات الوفاة في في واقعة الشاب محمد طارق زوج الميكب أرتست نورا بلال الذي لقى مصرعه متأثرا بإصابته عقب سقوطه من الطابق السادس.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة ببلاغ الأهالي، بسقوط شاب من الدور السادس من شرفة منزلها .

انتقلت قوات الأمن وسيارة إسعاف الي محل البلاغ وتبين وفاة شاب يدعي "محمد طارق " 39 عام، إثر سقوطه من الطابق السادس من شرفة منزلها بشارع نادي الشرطة.

تم إخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحويل الجثمان إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا وانتداب خبراء الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة .

تعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال متخصصين.