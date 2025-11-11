كانت الأب والأم.. تفاصيل مصرع سيدة على يد نجلها بطلق ناري بالقليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت منطقة نزلة بهتيم بعزبة العرب بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية واقعة مأساوية، حيث لقيت سيدة تُدعى فاطمة عبدالله، تبلغ من العمر 38 عامًا، مصرعها إثر إصابتها بطلق ناري داخل منزلها على يد نجلها أثناء عبثه بسلاح ناري.

تلقى مدير أمن القليوبية إخطارًا بالواقعة، فانتقلت الأجهزة الأمنية وسيارة الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين وجود المجني عليها مصابة بطلق ناري في الوجه، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

وكشفت التحريات الأولية أن نجل السيدة كان يعبث بسلاح ناري داخل الشقة، فانطلقت منه طلقة عن طريق الخطأ، لتستقر في وجه والدته وتودي بحياتها على الفور.

وأوضح عدد من شهود العيان من الجيران أنهم فوجئوا بسماع صوت طلقة نارية يعقبها صرخات مدوية داخل الشقة، فسارعوا للخروج من منازلهم لاستطلاع الأمر، ليكتشفوا وقوع الكارثة.

وأكدوا أن الأسرة تقيم في المنطقة منذ نحو شهر فقط، وأن المجني عليها كانت معروفة بحسن الخلق والتعامل الطيب مع الجميع، ولديها ثلاثة أطفال صغار بالإضافة إلى نجلها الأكبر المتهم بإطلاق النار.

وأضاف الجيران أن السيدة كانت تهتم بأبنائها وتسعى لتربيتهم بعد وفاة زوجها منذ فترة، وأنهم صُدموا بشدة عندما علموا بالحادث، مؤكدين أن المنزل سادته حالة من الفوضى والصراخ عقب الواقعة.

وحضرت النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث، وقررت نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرفها، فيما تواصل الأجهزة الأمنية بالقليوبية جهودها لكشف ملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

