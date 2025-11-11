محافظ أسوان يكشف سبب تأخر فتح 3 لجان انتخابية في اليوم الثاني -صور

جنوب سيناء- رضا السيد:

تابع عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، انتظام العملية التعليمية بمدرسة الزهور الثانوية بنات بمدينة الطور، لمتابعة سير وانتظام اليوم الدراسي.

وكان في استقباله آمال صبحي، مديرة المدرسة، ومجدي العشماوي، عضو المتابعة بمديرية التربية والتعليم.

وتفقد وكيل الوزارة الفصول الدراسية للصفين الأول والثاني الثانوي، وأجرى حوارًا راقيًا مع الطالبات حول أهمية الاهتمام بمجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي، وتحفيز الطالبات على اختراق هذا المجال الهام.

وأشار إلى أنه يوجد عقود عمل مقدمة من شركات دولية للطلاب والطالبات الأوائل على مستوى محافظات الجمهورية.

وفي ختام الزيارة، أشاد وكيل الوزارة، بمستوى الطالبات وانتظام سير العملية التعليمية داخل المدرسة.