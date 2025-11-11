إعلان

مدير تعليم جنوب سيناء يحفز طالبات الثانوية على احتراف البرمجة والذكاء الاصطناعي

كتب : رضا السيد

12:42 م 11/11/2025
جنوب سيناء- رضا السيد:

تابع عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، انتظام العملية التعليمية بمدرسة الزهور الثانوية بنات بمدينة الطور، لمتابعة سير وانتظام اليوم الدراسي.

وكان في استقباله آمال صبحي، مديرة المدرسة، ومجدي العشماوي، عضو المتابعة بمديرية التربية والتعليم.

وتفقد وكيل الوزارة الفصول الدراسية للصفين الأول والثاني الثانوي، وأجرى حوارًا راقيًا مع الطالبات حول أهمية الاهتمام بمجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي، وتحفيز الطالبات على اختراق هذا المجال الهام.

وأشار إلى أنه يوجد عقود عمل مقدمة من شركات دولية للطلاب والطالبات الأوائل على مستوى محافظات الجمهورية.

وفي ختام الزيارة، أشاد وكيل الوزارة، بمستوى الطالبات وانتظام سير العملية التعليمية داخل المدرسة.

