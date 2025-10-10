المنوفية- أحمد الباهي:

خيم الحزن على قرية كفر شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، عقب وفاة 3 أشقاء صغار بعد تعرضهم للاختناق أثناء الاستحمام داخل "بانيو" منزلهم.

تلقى اللواء مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شبين الكوم يفيد بوصول كل من "إهداء. ح. ب" 10 أعوام، و"هدى. ح. ب" 8 أعوام، و"مودة. ح. ب" 5 أعوام، إلى استقبال مستشفى شبين الكوم الجامعي، في حالة إغماء تامة، ورغم محاولات الأطباء لإنقاذهم، فارقوا الحياة متأثرين بالاختناق.

وأفادت التحريات الأولية بأن الأطفال كانوا يستحمون داخل "البانيو" قبل أن يفقدوا الوعي فجأة، وتم نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، إلا أن محاولات إنقاذهم لم تنجح.

وحررت الأجهزة الأمنية المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق لكشف ملابسات الحادث.