بعد رفع كفاءته.. نائب محافظ المنيا يفتتح المسجد الكبير بأبو فليو (صور)

المنيا - جمال محمد:

افتتح الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، اليوم الجمعة، المسجد الكبير بقرية أبو فليو شرق النيل، بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتطوير، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف لتطوير ورفع كفاءة المساجد على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور كل من: الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز ومدينة المنيا، والدكتور عمر خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، والدكتور أحمد عزمي، مدير الدعوة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية.

وعقب الافتتاح، أدى نائب المحافظ شعائر صلاة الجمعة وسط جموع المصلين، ناقلًا لهم تحيات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، ومؤكدًا حرص المحافظة على دعم جهود عمارة بيوت الله وتوفير بيئة روحانية ملائمة للمصلين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

يُذكر أن المسجد أُنشئ عام 1985، وتبلغ مساحته الكلية 470 مترًا مربعًا، منها 350 مترًا لصحن المسجد، ويضم بدرومًا مخصصًا كمصلى للسيدات، ويعلوه صحن المسجد، بالإضافة إلى ملحق علوي مستغل كمدرسة لتحفيظ القرآن الكريم.

وشملت أعمال التطوير الصيانة والترميم ورفع الكفاءة وفرش المسجد بالكامل بما يليق بمكانته كمركز للعبادة والتلاقي الروحي لأهالي القرية.