محافظ أسيوط يشيد برسالة ماجستير محمود عجمي حول الإعلام الرقمي (صور)

استقبل اللواء الدكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، الباحث الصحفي محمود عجمي محمود، الذي أهداه نسخة من رسالة الماجستير الخاصة به بعنوان: "التربية الإعلامية لطلبة الجامعة على ضوء تداعيات الإعلام الرقمي – دراسة ميدانية"، والتي نال عنها درجة الماجستير بتقدير "امتياز" في تخصص أصول التربية بكلية التربية – جامعة أسيوط.

وخلال اللقاء، هنأ المحافظ الباحث على إنجازه الأكاديمي، مشيدًا بموضوع الرسالة الذي يتناول قضية محورية في العصر الرقمي، ويعكس وعيًا متقدمًا بتأثير وسائل الإعلام الرقمية على تشكيل وعي طلاب الجامعات.

وأكد المحافظ أهمية دعم الأبحاث العلمية التي تواكب التطورات التكنولوجية وتسهم في تعزيز دور المؤسسات الأكاديمية في بناء مجتمع معرفي مسؤول.

وتناولت الرسالة سبل تفعيل دور جامعة أسيوط في تنمية التربية الإعلامية لدى طلابها في ظل تداعيات الإعلام الرقمي، وقدمت تصورًا مقترحًا يسهم في رفع وعي الطلاب وتنمية قدراتهم النقدية في التعامل مع الوسائط الإعلامية المختلفة.

وضمّت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة كلًا من:

- الأستاذ الدكتور أحمد عبدالله الصغير، أستاذ ورئيس قسم أصول التربية ومدير مركز تعليم الكبار بكلية التربية – جامعة أسيوط (رئيسًا ومشرفًا).

- الأستاذة الدكتورة حنان أحمد الروبي، أستاذ أصول التربية ومدير مركز التعليم المدمج بكلية التربية – جامعة بني سويف (عضوًا مناقشًا).

- الأستاذة الدكتورة أماني محمد شريف، أستاذ أصول التربية ووكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة – جامعة أسيوط (عضوًا مناقشًا).

- الدكتور عبده محمد عبده القصيري، مدرس أصول التربية المتفرغ – كلية التربية – جامعة أسيوط (مشرفًا).





