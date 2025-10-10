إعلان

9 مصابين في انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا

كتب : جمال محمد

01:54 م 10/10/2025

إسعاف - صورة أرشيفية

المنيا - جمال محمد:

شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الجمعة، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أسفر عن إصابة 9 أشخاص بكسور وكدمات متنوعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطارًا بالحادث، وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وقوات الأمن إلى موقع الواقعة.

وأوضحت المعاينة إصابة 9 أشخاص، بينهم حالات اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، كما تم التحفظ على السيارة لضمان سلامة التحقيقات.

