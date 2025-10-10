حامل في الشهر الخامس.. العثور على جثة سيدة بـ"ملاحات الإسكندرية"

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تكثف أجهزة الأمن بالإسكندرية جهودها لكشف غموض العثور على جثة سيدة مجهولة الهوية داخل منطقة الملاحات التابعة لقسم العامرية غرب المحافظة، حيث تبين من تقرير الطب الشرعي أنها حامل في الشهر الخامس.

وتلقى قسم شرطة العامرية بلاغًا من الأهالي يفيد العثور على جثة ملقاة بطريق المياه داخل الملاحات، وانتقل ضباط المباحث برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالمعاينة والفحص، تبين أن الجثة لسيدة في العقد الثاني من العمر، ترتدي عباءة سوداء، وبمناظرتها وُجدت 3 طعنات نافذة بالصدر والرقبة.

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة الإسعاف تحت تصرف النيابة العامة، التي باشرت التحقيق في الواقعة.

وكشف تقرير الطب الشرعي المبدئي أن المجني عليها كانت حاملًا في الشهر الخامس، وأن الوفاة نتجت عن إصابتها بآلة حادة.

وشكلت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية فريق بحث موسع لفحص جميع بلاغات التغيب على مستوى أقسام المدينة، ومضاهاتها بأوصاف الجثة لتحديد هوية المجني عليها.

وقررت نيابة العامرية ثانٍ تفريغ كاميرات المراقبة في محيط موقع العثور على الجثة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة لكشف ملابسات الجريمة وهوية الجاني.