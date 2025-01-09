الإعدام شنقًا لشاب والسجن 15 عامًا لآخر بتهمة قتل طالب في المنيا

المنيا - جمال محمد:

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الخميس، بالإعدام شنقًا لشاب، والسجن المشدد لمدة 15 عامًا للمتهم الآخر، لقيامهما بقتل طالب في جريمة ثأر بمركز العدوة شمالي غرب المحافظة.

ترأس الجلسة المستشار صلاح الشربيني، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين مصطفى عبدالعظيم، وأحمد محمد، وأمانة سر مرقص نبيل، وخالد محمد عبدالغني، ومحمد مصطفى هارون.

وأصدرت المحكمة حكمها بالإعدام شنقًا على "ك. ع.ا"، 23 عامًا، مزارع من إحدى قرى مركز العدوة، بعد الاطلاع على تقرير مفتي الديار المصرية، والسجن 15 عامًا للمتهم الثاني "مصطفى ع. أ"، 18 عامًا.

وتعود أحداث الواقعة إلى يناير من العام الماضي، عندما قام المتهمان باستدراج وقتل "منصور ش. ن"، 18 عامًا، طالب، بدافع الثأر، حيث اعتديا عليه بسلاح أبيض وطعناه في الرقبة والجسم، ثم قاما بإلقاء جثمانه في أرض زراعية بالظهير الصحراوي الغربي.

تم العثور على الجثمان في حالة تعفن، وظهرت عليه آثار عقر حيوانات نتيجة وجوده في منطقة صحراوية.

وبعد تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين والسلاح المستخدم في الجريمة. وجهت النيابة العامة لهما تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد، بالإضافة إلى سرقة متعلقاته الشخصية، ومنها الهاتف المحمول والمبالغ المالية التي كانت بحوزته، وتمت محاكمتهما حتى إصدار الحكم النهائي اليوم.