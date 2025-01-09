14 مصابًا في تصادم تريلا بأتوبيس ركاب في الشرقية

الشرقية - ياسمين عزت:

أُصيب 14 مواطنًا في حادث تصادم وقع بين أتوبيس يحمل 26 راكبًا وسيارة تريلا، وذلك على الطريق الإقليمي بين قريتي حفنة والبلاشون باتجاه بنها بمحافظة الشرقية. تم نقل المصابين إلى مستشفيات بلبيس والسعوديين لتلقي العلاج اللازم.

وقد تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع الحادث. وأظهرت المعاينة أن الحادث أسفر عن إصابة 14 شخصًا.

وتم الدفع بعدد 13 سيارة إسعاف من قبل هيئة الإسعاف فرع الشرقية لنقل المصابين، حيث تم نقل 13 مصابًا إلى مستشفى السعديين المركزي، بينما تم نقل حالة واحدة إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة.