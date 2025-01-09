بالصور.. محافظ أسيوط يتابع انتظام العمل بمستشفى المبرة ويطمئن على توافر الأدوية

أسيوط ـ محمود عجمي:

زار اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، مستشفى المبرة للتأمين الصحي بحي شرق مدينة أسيوط، للاطمئنان على جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى ومتابعة انتظام العمل.

تأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجولات الميدانية المفاجئة التي يقوم بها المحافظ على المستشفيات والمنشآت الصحية لمتابعة الانضباط والتأكد من تواجد القوى البشرية بكافة التخصصات.

خلال الجولة، تفقد المحافظ قسم الاستقبال والطوارئ، واطلع على الحالات المترددة عليه، كما زار أقسام العناية المركزة، ووحدة المبتسرين، ووحدة الغسيل الكلوي، وقسم الأشعة، ووحدة الأورام، وتمريض الأورام، والصيدلية. واطمأن على توافر الأدوية والمضادات الحيوية والمستلزمات الطبية، ووجه بضرورة حسن معاملة المرضى والاهتمام بالنظافة لضمان تقديم خدمات صحية تليق بأبناء المحافظة. كما شدد على ضرورة الاستعداد التام لسيارات الإسعاف تحسباً لأي طارئ.

واستمع المحافظ إلى شرح من مدير المستشفى حول الخدمات الطبية المقدمة في كافة الأقسام، وعدد المترددين عليها، ومواعيد دخول المرضى وتأدية الخدمة الطبية اللازمة لهم.

وأكد اللواء أبو النصر على استمرار المتابعة الميدانية والجولات التفقدية المفاجئة لكافة المنشآت الصحية بالمحافظة في أوقات مختلفة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف النهوض بالمنظومة الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في مجال الرعاية العلاجية والطبية، تحقيقاً لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.