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غلق كوبري قرية بني أحمد الشرقية بالمنيا لمدة 21 يومًا

10:04 م الأربعاء 08 يناير 2025

كوبري قرية بني أحمد الشرقية

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المنيا-جمال محمد:

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، عن غلق كوبري قرية بني أحمد الشرقية، لمدة 21 يومًا بدءًا من غد الخميس وحتى الخميس 30 يناير الجاري.

وبحسب بيان الوحدة المحلية، فإن الإغلاق نظرًا لأعمال إحلال وتجديد الكوبري والذي تقوم بتنفيذه الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة النيل العامة للطرق الصحراوية.

كما تقرر أن يكون الطريق البديل للكوبري هو طريق طراد النيل عبر (كدوان - بني أحمد الشرقية) ذهابًا وإيابًا.‎

الهيئة العامة للطرق والكباري غلق كوبري قرية بني أحمد طريق طراد النيل المنيا
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