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رفضت ترجع البيت.. 8 طعنات تنهي حياة زوجة أمام أعين أطفالها الصغار

03:01 م الأربعاء 08 يناير 2025

جثة - أرشيفية

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الغربية - مروة شاهين:

قررت محكمة جنايات طنطا بمحافظة الغربية، إحالة أوراق المتهم بقتل زوجته أمام حماته وأطفالهما بعدة طعنات، بقرية بنوفر مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية لفضيلة المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

تعود أحداث الواقعة إلى نهاية شهر إبريل من العام الماضي بعد أن تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغا يفيد وقوع جريمة قتل بقرية بنوفر بدائرة مركز كفر الزيات وأنباء عن وفاة سيدة

أن زوج قتل زوجته وتدعي"بسمة.ا" 32 سنة، - ربة منزل داخل منزل والدتها بقرية بنوفر بدائرة مركز كفر الزيات، بـ 8 طعنات قاتلة فى أنحاء متفرقة بالجسد أمام والدتها وأطفاله الثلاثة بسبب خلافات زوجية ومالية بينهما.

جرى تحرير محضر وإخطار النيابة العامة التي أمرت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة

الغربية محكمة جنايات طنطا قتل زوجته جريمة قتل
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