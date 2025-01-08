659 ألف جنيه غرامات.. إغلاق 37 محلًا خلال أسبوع في الإسكندرية- صور

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الإسكندرية – محمد عامر:

نفذت أحياء الإسكندرية حملات مُكبرة للتفتيش على المنشآت العامة والأسواق، للتأكد من ضبط الأسعار وجودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات ومنع الممارسات الاحتكارية.

أسفرت الحملات عن غلق وتشميع 37 محلًا ومنشأة تجارية بالإضافة إلى تحرير 1197 محضرًا متنوعًا ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوى عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محال.

ووفقاً لبيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الأربعاء، جرى التحفظ 5 آلاف و307 حالات إشغال متنوع و242 إنذارًا وفرض غرامات فورية تقدر بـ 659 ألف جنيه خلال أسبوع.

وشدد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية ورؤساء الأحياء بالتأكد من توفير كافة السلع الأساسية بأسعار مناسبة داخل الأسواق والتأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.









