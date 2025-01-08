رئيس جامعة الزقازيق: لن ندخر جهدًا في توفير الدعم النفسي لطالبات الدراسات الإسلامية المصابات

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الشرقيةـ ياسمين عزت:

استقبل د.خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، اليوم الأربعاء الموافق، د.سلامة جمعة داود رئيس جامعة الأزهر، ود.محمود صديق نائب رئيس الجامعة ود.رمضان الصاوي نائب رئيس جامعة الأزهر لوجه بحرى، ود.أماني هاشم عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية، ود.حسين بدوية عميد كلية أصول الدين، وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية للطالبات اللاتي أصبن إثر حادث بكلية الدراسات الإسلامية والعربية.

جاء ذلك بحضور د.ايهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، ود.هلال عفيفى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود.أحمد عناني عميد كلية الطب ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ومستشار وزير التعليم العالي للسياسات الصحية و د.وليد ندا المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية.

وخلال الزيارة رافق نواب رئيس جامعة الزقازيق، رئيس جامعة الأزهر، والوفد المرافق له لتفقد الحالة الصحية للطالبات المصابات بمبنى الجراحة الجديد بمستشفيات الجامعة، حيث استمعوا إلى شرح مفصل من الفريق الطبي المشرف عن تطورات الحالة الصحية للطالبات والخطط العلاجية المقدمة ، لضمان سلامتهن والتحقق من استقرار حالتهن الصحية.

أكد د.خالد الدرندلي أن مستشفيات جامعة الزقازيق على أتم الاستعداد لاستقبال الحالات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، مشددًا على أهمية التعامل مع الحالات بشكل إنساني ومهني لضمان استقرار حالتهن الصحية.

وأضاف د.الدرندلي أن الجامعة لن تدخر جهدًا في توفير الدعم النفسي والاجتماعي للمصابات وأسرهن، مشيرًا إلى أهمية العمل الجماعي بين الفرق الطبية المختلفة لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية الممكنة.

من جانبه، نقل رئيس جامعة الأزهر تحيات الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، كما وجه الشكر إلى جامعة الزقازيق على الدعم الطبي والإنساني الذي تم تقديمه، مشيدًا بسرعة الاستجابة ومستوى الخدمات الصحية المتوفرة داخل المستشفى الجامعي وحرص الفرق الطبية على متابعة الحالات بدقة واهتمام.

كما أشار د.أحمد عناني أن الحالات التى تم استقبالها قد تلقت الرعاية الطبية اللازمة فور وصولهن، وتم توفير كافة الإمكانيات العلاجية والفحوصات اللازمة لضمان استقرار حالتهن، وأن الوضع الصحي للطالبات تحت المراقبة الدقيقة من قبل فريق طبي متخصص، ونعمل جاهدين على تحقيق أفضل النتائج العلاجية.

وفي ختام الزيارة، أعرب الطرفان عن أملهما في تعافي الطالبات بسرعة وعودتهن إلى أسرهن سالمات، داعين الله أن يحفظ طلاب الجامعات المصرية من كل سوء.

يُذكر أن جامعة الزقازيق دائمًا ما تؤكد التزامها بمسؤوليتها المجتمعية، خاصًة في مثل هذه الظروف الإنسانية الطارئة، داعيةً الله أن يمنّ على المصابات بالشفاء العاجل.