بالصورـ محافظ أسيوط يعلن إنشاء مجمع مدارس للتعليم الفني على مساحة 4 أفدنة بالبدارى

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أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، مركز التدريب المهني بمدينة البدارى، التابع للتعليم الفني بوزارة التربية والتعليم، بهدف استغلال مساحته البالغة 4 أفدنة غير مستغلة لإنشاء مجمع مدارس للتعليم الفني لخدمة أبناء المحافظة.

رافقه خلال الجولة محمد إبراهيم الدسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد النمر، مدير التعليم الفني بالمحافظة، وعبدالرؤوف النمر، رئيس مركز ومدينة البدارى، ومصطفى فهمي، مدير إدارة المتابعة الميدانية.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على تفقد موقع مركز التدريب المهني غير المستغل، ووجه باتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء مجمع مدارس للتعليم الفني لخدمة أبناء مركز البدارى وتخفيف الكثافات الطلابية على مدارس التعليم الفني بالمركز وقراه، تماشياً مع توجه الدولة للاهتمام بالتعليم الفني وتأهيل الطلاب وتدريبهم على المهن المختلفة، ومساعدتهم على فتح مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لتمكينهم اقتصادياً.

كما تفقد المحافظ أقسام مركز التدريب المهني، بما في ذلك قسم الدهانات، وقسم السباكة، وقسم الكهرباء، وورشة الكريتال، وقسم النجارة المسلحة، ونجارة الأثاث، ووجه بتشكيل لجنة لجرد محتويات تلك الأقسام.

وأكد محافظ أسيوط دعمه الكامل لتنفيذ مشروع إنشاء مجمع مدارس التعليم الفني بالبدارى، والذي يأتي ضمن ثلاثة مجمعات سيتم إنشاؤها بمراكز البدارى والقوصية وأبوتيج، في مقرات مراكز التدريب المهني التي تم نقل ملكيتها من وزارة الإسكان إلى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تمهيداً لاتخاذ إجراءات إنشاء تلك المجمعات وفقاً للإجراءات القانونية واللوائح المنظمة لذلك.