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أسماء ضحايا انفجار خط غاز "بلبيس - الخانكة" (صور)

06:16 م الثلاثاء 07 يناير 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    انفجار خط غاز ''بلبيس - الخانكة''
  • عرض 12 صورة
    انفجار خط غاز ''بلبيس - الخانكة''
  • عرض 12 صورة
    انفجار خط غاز ''بلبيس - الخانكة''
  • عرض 12 صورة
    انفجار خط غاز ''بلبيس - الخانكة''
  • عرض 12 صورة
    انفجار خط غاز ''بلبيس - الخانكة''
  • عرض 12 صورة
    انفجار خط غاز ''بلبيس - الخانكة''
  • عرض 12 صورة
    انفجار خط غاز ''بلبيس - الخانكة''
  • عرض 12 صورة
    انفجار خط غاز ''بلبيس - الخانكة''
  • عرض 12 صورة
    انفجار خط غاز ''بلبيس - الخانكة''
  • عرض 12 صورة
    انفجار خط غاز ''بلبيس - الخانكة''
  • عرض 12 صورة
    انفجار خط غاز ''بلبيس - الخانكة''
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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

شهدت منطقة "بلبيس - الخانكة" في محافظة القليوبية انفجار بخط بوتاجاز، أسفر عن وفاة شخص وإصابة 8 آخرين. حيث تم نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى السلام لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما تواصل قوات الإطفاء عمليات التبريد.

حصل مصراوي على أسماء المتوفي والمصابين في حادث الحادث، وهم:

المتوفى: محمد سلمان، سائق لودر.

المصابون:

محمد نصر إبراهيم السيد (27 سنة) - سائق سيارة نقل.

إبراهيم محمد أحمد حسين (48 سنة) - كهربائي.

عبد الله عطية عبد الله (20 سنة) - تباع لودر.

محمود أحمد حامد (29 سنة) - عامل.

محمود السيد إسماعيل (19 سنة) - عامل.

حسن طه عبد العزيز (17 سنة) - عامل.

محمود علي شعيب (30 سنة) - سائق لودر.

وحيد محمد فؤاد (40 سنة) - سائق.

وزارة البترول تكشف السبب

وفي بيان رسمي، أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أن الحادث وقع نتيجة كسر وصلة خط بوتاجاز بقطر 12 بوصة (مسطرد-الهايكستب) بسبب اصطدام لوادر تعمل ليلًا من دون تصاريح قرب بوابات طريق القاهرة-بلبيس الصحراوي.

وأكد البيان أن الخط الذي تعرض للكسر ينقل منتج البوتاجاز وليس الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن الهيئة وفرت مصدرًا بديلًا لإمدادات البوتاجاز من خلال خط السويس-القطامية، ما يضمن استمرار توزيع المنتج بصورة طبيعية.

كما أوضحت الوزارة أن فرق الإصلاح ومعدات شركة بتروجت توجهت للموقع فور السيطرة على الحريق لتبدأ أعمال الصيانة اللازمة.

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