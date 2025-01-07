أسماء ضحايا انفجار خط غاز "بلبيس - الخانكة" (صور)
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
عرض 12 صورة
-
القليوبية - أسامة عبدالرحمن:
شهدت منطقة "بلبيس - الخانكة" في محافظة القليوبية انفجار بخط بوتاجاز، أسفر عن وفاة شخص وإصابة 8 آخرين. حيث تم نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفى السلام لاتخاذ الإجراءات اللازمة، فيما تواصل قوات الإطفاء عمليات التبريد.
حصل مصراوي على أسماء المتوفي والمصابين في حادث الحادث، وهم:
المتوفى: محمد سلمان، سائق لودر.
المصابون:
محمد نصر إبراهيم السيد (27 سنة) - سائق سيارة نقل.
إبراهيم محمد أحمد حسين (48 سنة) - كهربائي.
عبد الله عطية عبد الله (20 سنة) - تباع لودر.
محمود أحمد حامد (29 سنة) - عامل.
محمود السيد إسماعيل (19 سنة) - عامل.
حسن طه عبد العزيز (17 سنة) - عامل.
محمود علي شعيب (30 سنة) - سائق لودر.
وحيد محمد فؤاد (40 سنة) - سائق.
وزارة البترول تكشف السبب
وفي بيان رسمي، أوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية أن الحادث وقع نتيجة كسر وصلة خط بوتاجاز بقطر 12 بوصة (مسطرد-الهايكستب) بسبب اصطدام لوادر تعمل ليلًا من دون تصاريح قرب بوابات طريق القاهرة-بلبيس الصحراوي.
وأكد البيان أن الخط الذي تعرض للكسر ينقل منتج البوتاجاز وليس الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن الهيئة وفرت مصدرًا بديلًا لإمدادات البوتاجاز من خلال خط السويس-القطامية، ما يضمن استمرار توزيع المنتج بصورة طبيعية.
كما أوضحت الوزارة أن فرق الإصلاح ومعدات شركة بتروجت توجهت للموقع فور السيطرة على الحريق لتبدأ أعمال الصيانة اللازمة.
اقرأ أيضًا:
"جحيم في الخانكة".. تفاصيل 8 ساعات من الرعب والنيران بالقليوبية
انفجار يضيء السماء بلهيب أحمر.. ماذا جرى في الخانكة؟
فيديو قد يعجبك: