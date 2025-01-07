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حريق محدود بمبنى ملحق بالكاتدرائية المرقسية في الإسكندرية.. والبطريركية تكشف التفاصيل

01:44 م الثلاثاء 07 يناير 2025

ارشيفية حريق

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الإسكندرية – محمد عامر:

أعلنت بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، حدوث حريق محدود بمبنى خدمات ملحق بمقر الكاتدرائية المرقسية بمنطقة محطة الرمل، ظهر اليوم الثلاثاء، دون أي خسائر أو إصابات.

ووفقًا لبيان صادر عن البطريركية، حدث حريق محدود أثناء احتفال أطفال مدارس الأحد بمبنى خدمات ملحق بالكاتدرائية المرقسية بمنطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية.

وأشار البيان إلى أنه جرى السيطرة على الحريق المحدود بواسطة خدام وأفراد أمن الكنيسة قبل وصول قوات الحماية المدنية التي دفعت بعدة سيارات إطفاء فور حدوث الحريق.

وأكدت بطريركية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، أن الحريق لم يسفر عن حدوث أي إصابات أو تلفيات أو خسائر في المكان.

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