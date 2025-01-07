زغاريد وترانيم وأجراس.. مئات الأقباط يؤدون قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة موسى النبي وماري مرقص (صور)

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جنوب سيناء - رضا السيد:

أدى أقباط محافظة جنوب سيناء، مساء اليوم، قداس عيد الميلاد المجيد في الكنائس وسط إجراءات أمنية مشددة.

ترأس القمص ميناء سعد، راعي كنيسة موسى النبي وماري مرقص في مدينة طور سيناء، قداس عيد الميلاد بحضور قساوسة الكنيسة ومئات من أقباط المدينة.

مع بدء القداس، تعالت الزغاريد وأجراس الكنيسة، بينما تصاعدت البخور وملأت الترانيم أرجاء المكان. تزينت الكنيسة بأنوار ملونة وأشكال مختلفة مثل الصليب، وشجرة الكريسماس، والمزود الذي يضم مجسمًا للسيدة مريم وهي تحمل المسيح.

من جانبه، ترأس الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء، قداس عيد الميلاد في كاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ بحضور الآلاف من السائحين والمواطنين الأقباط.

كما ترأس الأب حنا صديق، راعي بازيليك كنيسة السلام للأقباط الكاثوليك بشرم الشيخ، والأب أرميا نشأت، الراعي المساعد للكنيسة، قداس عيد الميلاد بحضور مئات من السائحين من مختلف الجنسيات.

وفي مدينة رأس سدر، ترأس الأب أبانوب البراموسي، وكيل مطرانية جنوب سيناء، قداس عيد الميلاد بكنيسة ماري جرجس وماري مينا العجايب، بحضور مئات من أقباط المدينة.

وأعلنت مديرية أمن جنوب سيناء حالة الطوارئ القصوى تزامنًا مع احتفالات عيد الميلاد، حيث جرى غلق كافة الشوارع المؤدية للكنائس وتكثيف القوات الأمنية في محيطها.

كما تم وضع بوابات للكشف عن المفرقعات أمام كل كنيسة، والاستعانة بالشرطة النسائية لتفتيش المترددين على الكنائس.