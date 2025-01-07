مدير أمن بورسعيد يتفقد قوات تأمين الكنائس أثناء قداس عيد الميلاد (صور)

بورسعيد - طارق الرفاعي:

تفقد اللواء تامر السمري، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، مساء اليوم الاثنين، قوات تأمين الكنائس أثناء قداس عيد الميلاد المجيد.

وأكد مدير أمن بورسعيد على ضرورة اليقظة التامة واتباع خطة تأمين الكنائس، مع توسيع دائرة الاشتباه ومراعاة قواعد حقوق الإنسان، مشددًا على ضرورة مساعدة الإخوة المسيحيين في التوجه إلى الكنائس بكل سهولة ويسر.

كما هنأ مدير أمن بورسعيد الأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد، وحرص على التقاط عدد من الصور التذكارية معهم في أجواء من السعادة والسرور.

وفي إطار خطة التأمين، تكثف قوات مديرية الأمن تواجدها في محيط الكنائس، بالإضافة إلى انتشار الدوريات الأمنية في كافة الأحياء، كما تم نشر رجال المرور لضمان سيولة الحركة المرورية ومنع التكدس، لتسهيل وصول الأخوة المسيحيين إلى الكنائس لأداء قداس عيد الميلاد.