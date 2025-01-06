رئيس جامعة الزقازيق يتفقد أعمال تطوير كلية الحاسبات والمعلومات (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

قام الدكتور خالد الدرندلي، رئيس جامعة الزقازيق، والدكتور هلال عفيفي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تطوير وتجديد مبنى المحاضرات والمبنى الإداري بكلية الحاسبات والمعلومات.

استقبلهما خلال الجولة، الدكتور إيهاب رشدي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد عبد الباسط، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور نبيل مصطفى، مدير مركز التقنية والاتصالات بالجامعة، ومحمد خضر، مدير عام الكلية.

أكد الدكتور خالد الدرندلي أن الهدف من هذه التجديدات هو تحسين البنية التحتية للكلية لتتماشى مع متطلبات التعليم الحديث، وتهيئة بيئة تعليمية متكاملة تدعم الإبداع الأكاديمي لدى الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأشار الدرندلي إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية الجامعة المستقبلية، التي تهدف إلى تحويلها إلى مركز رائد للتعليم والبحث العلمي في المنطقة، مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والتميز.

من جانبه، أوضح الدكتور هلال عفيفي أن خطة التطوير تركز على التكامل بين تحسين البنية التحتية واستخدام التقنيات التعليمية الحديثة، لضمان تأهيل الخريجين لمتطلبات سوق العمل. وأضاف أن الجامعة تسعى من خلال مشروعاتها التطويرية إلى تعزيز التجربة التعليمية للطلاب، وتهيئة بيئة مشجعة على الإبداع والبحث العلمي.

جدير بالذكر أن مشروع تطوير وتجديد مباني كلية الحاسبات والمعلومات هو جزء من سلسلة مشروعات تنفذها الجامعة بهدف تحسين الخدمات التعليمية والإدارية، وتعزيز مكانتها كمؤسسة تعليمية رائدة.