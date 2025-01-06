بالصور.. رئيس جامعة الزقازيق يزور كنيسة القديس يوسف ويؤكد على الوحدة الوطنية

الشرقية -ياسمين عزت:

زار الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، كنيسة القديس يوسف مطرانية الأقباط الكاثوليك بالزقازيق، ومقر المطرانية بفاقوس اليوم الاثنين، لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

رافق الدرندلي خلال الزيارة، الدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود. عادل سرايا مستشار رئيس الجامعة للتواصل المجتمعى، ومدير مركز التعلم المدمج و التعليم المفتوح بالجامعة، ادهم عزت مدير عام الإدارة العامة لشئون مكتب رئيس الجامعة و د.محمود عبداللطيف المدير التنفيذي للمكتب الإعلامي.

وهنأ الدرندلى، القس بيشوى كامل راعى كنيسة القديس يوسف مطرانية الأقباط الكاثوليك والإخوة المسيحيين، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد.

كما قدم التهنئة إلى الأنبا مقار أسقف فاقوس والعاشر من رمضان، متمنيًا عيدًا سعيدًا يجتمع فيه المصريين جميعًا على المحبة والسلام، معرباً عن فخره بالمشاركة السنوية في هذه المناسبة التي أصبحت جزءًا من تقاليد الجامعة النابعة من أهمية مثل هذه اللقاءات التي تعزز من روح التعاون بين جميع أبناء الوطن.



من جانبه أعرب الأنبا مقار عن سعادته بالزيارة التي تؤكد الروح الطيبة من جانب إدارة الجامعة نحو تعزيز التواصل بين كافة أطياف المجتمع المصري، مشيدًا بدور الجامعات كمنارة علمية تسهم في نشر العلم والمعرفة، وتلعب دوراً مهماً في رفعة الوطن وتنميته.

وفى السياق ذاته، رحب القس بيشوى كامل راعى الكنيسة الكاثوليكية بالزقازيق، برئيس الجامعة والوفد المرافق له، مؤكداً أهمية الترابط والمحبة التى تعكسها الأعياد والمناسبات القومية، والتى تمثل مدى تماسك ووحدة شعب مصر.