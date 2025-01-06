مستشفى أشمون ومخ وأعصاب شبين الكوم يحققان المركز الأول في القضاء على قوائم الانتظار

المنوفية- أحمد الباهي:

صرح اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الاثنين، عن حصول مستشفى أشمون المركزي وجراحة المخ والأعصاب بشبين الكوم على المركز الأول بالقطاع العلاجي على مستوى الجمهورية للعام الثالث على التوالي في مبادرة القضاء على قوائم الانتظار.

وأوضح الدكتور أسامة عبد الله وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، أن مستشفى أشمون المركزي وجراحة المخ والأعصاب أظهروا أداءً متميزًا في تخصصاتهم (قسطرة القلب، جراحة المخ والأعصاب) واحتلوا المركز الأول في "المستشفى الأعلى إجراء لعام 2024" في هذه التخصصات، للسنة الثالثة على التوالي، وذلك بفضل جهود الفريق الطبي والإداري وتفانيهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية.

ومن جانبه ثمن محافظ المنوفية جهود مديرية الصحة في النهوض والارتقاء بسبل الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين والتخفيف عن كاهل المرضي من خلال جهودهم المستمرة للقضاء على قوائم الانتظار وتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الصحية لبناء مجتمع سليم قادر على العمل والتنمية، مقدمًا التهنئة لوكيل وزارة الصحة بالمنوفية وجميع القيادات والعاملين بالقطاع الطبي لجهودهم المميزة ودعمهم في تطبيق وترسيخ معايير الجودة على جميع المستويات وتفانيهم في تقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية للمرضي.

وأكد محافظ المنوفية أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرا بملف الصحة وتضعه على قائمة أولويات العمل خلال الفترة القادمة، مشيدًا بكافة المبادرات التي تطلقها القيادة السياسية لبناء الإنسان والنهوض بكافة الخدمات المقدمة له كونه أحد المحاور الرئيسية للجمهورية الجديدة.