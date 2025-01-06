إصابة 4 أفراد من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أصيب 4 أفراد من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في مركز اهناسيا غربي محافظة بني سويف، بعد تناولهم وجبة عشاء فاسدة. حيث تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من مستشفى اهناسيا التخصصي بوصول كل من "هدى.ع.ع" (35 عامًا) وأبنائها "محمد.ع.م" (12 عامًا)، "أحمد.ع.م" (9 أعوام)، و"آمنة.ع.م" (5 أعوام) مصابين بمغص وقيء، نتيجة تناولهم وجبة بطاطس فاسدة.

وقد تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين، وسحب عينة من القيء لفحص أسباب التسمم، حيث تم حجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية. وتم تحرير محضر بالواقعة لاستكمال الإجراءات القانونية.