محافظ أسوان يلغي احتفالات العيد القومي ويوجه ميزانيتها لدعم البنية التحتية (صور)

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أسوان - إيهاب عمران

أعلن اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، عن إلغاء جميع فعاليات الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة المقرر يوم 15 يناير المقبل، وتوجيه كافة الاعتمادات المالية المخصصة لهذه الاحتفالات لدعم البنية التحتية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث ناقشا مشكلة انقطاع مياه الشرب في بعض مناطق مدينة أسوان والإجراءات التي اتُخذت لحل الأزمة، مع استعراض أسبابها الفنية والقرارات المتعلقة بمحاسبة المسؤولين عنها.

وأشار المحافظ إلى المتابعة اليومية من القيادة السياسية ورئيس الوزراء لحل الأزمة، وأكد على أهمية محاسبة المسؤولين لضمان عدم تكرار مثل هذه المشكلات. وأوضح أنه أحال الواقعة للنيابة العامة للتحقيق منذ أيام.

وأضاف كمال أن المحافظة، بالتعاون مع وزارة الإسكان، وفرت 16 سيارة مياه و5,000 كرتونة مياه معدنية تم توزيعها على المتضررين، إلى جانب نشر تحديثات عن جهود الإصلاح عبر القنوات الرسمية والتواصل المباشر مع المواطنين.

في السياق ذاته، أعرب أهالي المناطق المتضررة عن شكرهم لوزير الإسكان ومحافظ أسوان على الجهود المبذولة خلال الأيام الماضية التي ساهمت في إنهاء مشكلة عدم انتظام المياه.