بالصور.. السيطرة على حريق هائل بمحل تجاري في البحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة البحيرة، من السيطرة على حريق اندلع في محل بشارع رمسيس، في مدينة إيتاي البارود، دون وقوع إصابات بشرية.

تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة إيتاي البارود، بنشوب حريق داخل محل بشارع رمسيس المقابل لمنطقة التدريب المهني، وجرى الدفع بسيارات الحماية المدنية والإسعاف لموقع البلاغ، وفرض كردونا أمنيا حول المكان للسيطرة على الحريق قبل امتداده للمحلات والمنازل المجاورة.

جرى فصل التيار الكهربائي والغاز الطبيعي عن المكان، والسيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية، وتحرر المحضر اللازم، وكلفت ادارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وملابساتها ومعرفة أسباب الحريق.