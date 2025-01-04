الشرقية تودع عامل بناء شاب سقط عليه ونش أثناء عمله

الشرقية -ياسمين عزت:

شيع المئات من أهالي الزقازيق بمحافظة الشرقية جثمان الشاب أنس أسامة إلى مثواه الأخير في مشهد جنائزي مهيب، وذلك بعد أن لقي مصرعه جراء سقوط ونش عليه أثناء عمله في نقل الأسمنت ومواد البناء.

وسادت حالة من الحزن بين أهالي الشرقية، بعد تداول خبر مصرع الشاب أنس أسامة ، أثناء عمله في منطقة الغشام بمدينة الزقازيق، إذ كان ينقل مواد بناء مثل الأسمنت والطوب وسقط عليه الونش وأودى بحياته بسبب إصابة بالغة.

وتلقت مديرية أمن الشرقية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة بالواقعة، وتحرر المحضر القانوني اللازم، وأخطرت جهات التحقيق، وجرى تسليم الجثمان لذويه بعد انتهاء تصاريح الدفن.

وفي جنازة مهيبة شيع أهالي الزقازيق جثمان الشاب إلى مثواه الاخير، فيما امتدح الأهالي حسن خلقه وسيرته الطيبة، وتحولت صفحات فيس بوك إلى دفتر عزاء، ناعيين إياه بكلمات مؤثرة داعين له بالرحمة والمغفرة.