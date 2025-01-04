15 يومًا في غيبوبة.. وفاة ضحية تركيب اللولب داخل مستشفى بالمنوفية

المنوفية- أحمد الباهي:

أعلنت أسرة "منال.ا" 41 عامًا بمركز منوف في محافظة المنوفية، اليوم السبت، وفاتها داخل مستشفى منوف العام عقب 3 أسابيع في غيبوبة دائمة، على خلفية تركيب لولب داخل المستشفى وتعرضها لمشاكل عديدة تسبب في إصابة الرحم والمعدة.

وكانت أسرة الحالة قد أكدت خلال بث مباشر سابق على موقع مصراوي، أن حالة "منال" كانت جيدة قبل الذهاب لتركيب لولب إلى المستشفى، ولم تستطع الطبيبة إتمام العمل وظلت وقت طويل تحاول حتى أخبرتها قائلة: "قومي أنا مش عارفة أركبه مش عارفة فيه إيه"، وعقب ذلك شعرت السيدة بآلام وتدهور لتكتشف إصابتها في الرحم والمعدة بإصابات كبيرة، لتدخل بعدها العناية المركزة وتغيب عن الوعي تمامًا، ليفاجئوا بوفاتها اليوم تاركة ثلاثة أطفال.

أقرأ أيضًا

15 يومًا في غيبوبة.. خطأ طبي يهدد حياة سيدة بالمنوفية بعد تركيب لولب -فيديو وصور