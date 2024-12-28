15 يومًا في غيبوبة.. خطأ طبي يهدد حياة سيدة بالمنوفية بعد تركيب لولب -فيديو وصور

المنوفية- أحمد الباهي:

دخلت سيدة تُدعى "م.ا" 41 عامًا، بمركز منوف في محافظة المنوفية، في غيبوبة وصلت يومها الخمس عشر، على خلفية تركيب لولب داخل مستشفى منوف العام وتعرضها لمشاكل عديدة في الرحم والمعدة.

أسرة الحالة عبروا عن صدمتهم مما وقع لها، مؤكدين أن حالتها كانت جيدة قبل الذهاب إلى مستشفى منوف العام، وعندما أرادت تركيب "لولب"، لم تستطع الطبيبة اتمام العمل وظلت وقتا طويلا تحاول حتى أخبرتها قائلة: "قومي أنا مش عارفة أركبه مش عارفة فيه إيه"، وعقب ذلك شعرت السيدة بآلام وتدهور لتكتشف إصابتها في الرحم والمعدة بإصابات كبيرة، لتدخل بعدها العناية المركزة وتغيب عن الوعي تمامًا.

أم الحالة أكدت لـ"مصراوي"، تحرير محضر بالواقعة واتخاذهم الإجراءات القانونية لحفظ حقهم، مطالبة بإيجاد حل عاجل حرصًا على حياة ابنتها التي تواجه شبح الموت في كل لحظة تمر.

"حافظ صبحي سعيد" زوج منال، قال:" إن زوجته ركبّت لولب مع طبيبة لكنها لم ترتاح له، وتوجهت إلى مستشفى منوف العام لإزالته، وظلت الطبيبة معها 30 دقيقة تحاول استخلاصه لكنها تسببت أثناء ذلك في أخطاء، ولم تستطع، وعقب عودة زوجتي للمنزل وجدت جسدها يكسوه اللون الأزرق، وعلى الفور ذهبت برفقتها إلى المستشفى مرة آخرى، وعقب فحص الأطباء أخبروني أن زوجتي تعرضت لثقب في الرحم وإصابة في القولون والمعدة، ونُقلت على عجلً إلى غرفة العناية المركزة ودخلت في غيبوبة طويلة قبل 15 يومًا.

وتابع: "أنا داخل بيها المستشفى وهي ماشية على رجليها، ومن ساعتها رقدت مقامتش، عايز فريق من وزارة الصحة يشوفلى مراتي مالها، أنا وأطفالنا التلاتة قاعدين أمام المستشفى مستنين أي خبر طيب إنها فاقت واللي حصل دا ينتهي، حرام تدخل تشيل لولب في مستشفى يبهدلوها كدا".