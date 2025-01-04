جثة ومصاب.. ننشر أسماء ضحايا انهيار شرفة عقار الحضرة بالإسكندرية



الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

حصل مصراوي على أسماء ضحايا حادث انهيار شرفة شقة سكنية بعقار قديم؛ مساء الجمعة؛ في منطقة الحضرة بحي وسط الإسكندرية والذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة سيدة بكسور وجروح خطيرة.

أسفر الحادث عن مصرع "محمد النوبي عبدالقاد؛ 60 عاما"؛ تأكدت وفاته في المستشفى؛ فيما أصيبت "هانم علي شعبان؛ 50 عامًا" بكسر مضاعف بالقدمين واشتباه كسر بالعمود الفقري والحوض واشتباه نزيف بالمخ؛ وجرى نقلهما إلى المستشفى الرئيسي الجامعي.

تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية بلاغا يفيد بانهيار أجزاء من عقار بشارع محمد الباز بمنطقة الحضرة ووجود مصابين في حالة خطرة.

انتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية ومسئولي الحي وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من المعاينة سقوط شرفة الطابق الثالث بالعقار المشار إليه.

أسفر الانهيار عن مصرع رجل - تأكدت وفاته بالمستشفى - وإصابة سيدة بكسور مضاعفة وجروح، وجرى نقلهما بسيارة الإسعاف إلى المستشفى الرئيسي الجامعي، لتقديم العلاج اللازم للمصابة، ونقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق.



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